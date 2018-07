Ukraina president: vene õigeusu kirik kujutab endast julgeolekuohtu

„Ma leian, et kahtlemata on vajalik lõigata läbi kõik kombitsad, mille kaudu agressorist riik meie maal opereerib,“ ütles president, võttes osa ristiusustamise aastapäeva rongkäigust Kiievi tänavatel.„Autokefaalia ehk kiriklik iseseisvus on meie iseseisvuse, meie maa julgeoleku ja kogu maailma geopoliitika küsimus.“

Tema sõnul ei ole vene õigeusukirik apoliitiline, vaid toetab Kremli imperialistlikku maailmavaadet, mistõttu, leidis ta, oleks ukrainlastel aeg ühineda Kiievi patriarh Filareti selja taha. „Head sõbrad, on tulnud aeg kuulutada Ukraina õigeusu kiriku autokefaaliat,“ rõhutas Porošenko.

Kirill, Putin Foto: Mikhail Klimentyev, TASS





Ka Venemaal tähistati slaavlaste alade ristiusustamise 1030. aastapäeva: ringkäigust võttis osa ka president Putin. Vene õigeusukiriku patriarh Kirill juhtis muu seas päeva jooksul tähelepanu, et Putinil on sama eesnimi slaavlastele kristluse toonud vürst Vladimiriga, öeldes, et see ei saa olla kokkusattumus. „Ma arvan, et ei ole olemas kokkusattumusi, ennekõike kui kõneleme inimestest, kelle teod muudavad päriselt kogu maailma,“ kuulutas Kirill.