Ukraina president Petro Porošenko nõuab, et Putin vabastaks Ukraina poliitvangid

Venemaa uudisteagentuur TASS kajastas täna, et Venemaa riigipea Vladimir Putin ning Ukraina president Petro Porošenko rääkisid omavahel telefonitsi.

Omavahel vesteldi nii olukorrast Ida-Ukrainas kui ka poliitvangidest. AFP kirjutab, et arutati võimaluse üle vange vahetada. Porošenko jaoks on eriti oluline, et vabastataks need, kes näljastreigil. Putin omakorda nõudis, et vabastataks Venemaalt pärit ajakirjanikud, kes Ukrainas trellide taha pandud.

Just ajakirjanikud on riikidevahelise vaenu tõttu palju kannatanud. Näiteks Venemaal mõisteti esmaspäeval Ukraina ajakirjanik Roman Suššenko süüdi spioneerimises. Ria Novosti ajakirjanik Kirill Võšinski aga ootab kohut Ukrainas. Sealsed võimuorganid tahavad teha nn näidispoomist ehk mõista ta kindlasti süüdi.

Paistab, et oma rolli mängib praeguste kõneluste juures ka Venemaal peagi algav jalgpalli MM. Nimelt on mitmed Ukraina poliitvangid Venemaa vanglates näljastreigil ja mainekujunduslikult oleks Venemaale parem see, kui nad vabastataks.