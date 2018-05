Ukraina politseiülem: Babtšenko lasi maha professionaalne killer

Ukraina politseiülem Sergi Knjazev ütles pressikonverentsil, et Vene ajakirjaniku Arkadi Babtšenko lasi Kiievis maha professionaalne killer.

„Harrastajad peetakse kinni sündmuspaigal. See kuritegu pandi toime tahtlikult tundmatute isikute poolt. Me arvame, et kuriteo motiiv on kannatanu professionaalne tegevus. Ka teistel versioonidel on õigus eksisteerida, aga on olemas prioriteet,” ütles Knjazev UNIAN-i vahendusel.

Knjazevi sõnul oli kurjategijaid mitu. „Püstoli päästikule vajutamiseks on vaja üht inimest, aga sellist kuritegu ette valmistada ühel inimesel ei õnnestu,” märkis Knjazev.

Knjazev ei tahtnud paljastada üksikasju selle kohta, kas Babtšenko lasi mõrvari ise korterisse ning kas tema lesk on üle kuulatud.

Knjazev lisas, et eksperdid ei ole veel asunud uurima kuule, millega Babtšenko tapeti, sest pole veel saanud selleks kohtu luba.

Knjazev kutsus ajakirjanikke, kes mõrva iseseisvalt uurivad, jagama saadud informatsiooni Ukraina politseiga. „Lugupeetud ajakirjanikud, tooge materjalid meile. Kui te tahate luua eradetektiiviagentuuri, on see üks asi, aga teine asi on see, et te olete seadusega kohustatud esitama teile teada oleva informatsiooni politseile,” ütles Knjazev.