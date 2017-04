Ukraina peatas Luganski oblasti okupeeritud osade elektriga varustamise

Ukraina peatas täielikult Luganski oblasti okupeeritud osa elektriga varustamise, teatas Facebookis riikliku ettevõtte, ühendatud energiasüsteemi operaatori Ukrenergo juhi kohusetäitja Vsevolod Kovaltšuk.

„Täna öösel peatati täielikult Luganski oblasti ajutiselt kontrollimatu territooriumi energiaga varustamine,“ kirjutas Kovaltšuk UNIAN-i vahendusel.

Ukraina valitsus võttis varem vastu otsuse number 263, mis kohustas regionaalset energiafirmat Luganske Energetõtšne Objednannja andma Luganski oblasti ajutiselt okupeeritud territooriumile elektrienergiat sõltumata maksete tasemest. Sealjuures on ettevõte juba korduvalt teatanud energeetika- ja söetööstusministeeriumile ning teistele riigiorganitele, et terrorismivastase operatsiooni tsooni tarbijatel on kogunenud suured võlad.

2016. aasta detsembris peatas ettevõte ajutiselt kommunaalettevõtte Popasnjanskõi Rajonnõi Vodokanal elektriga varustamise. See ettevõte varustab veega Donetski ja Luganski oblasti mõningaid rajoone, mis pole ajutiselt Ukraina võimude kontrolli all. 2. detsembri seisuga oli Popasnjanskõi Rajonnõi Vodokanali võlg Luganske Energetõtšne Objednannja ees umbes 124 miljonit grivnat (ligi 4,3 miljonit eurot).

Luganske Energetõtšne Objednannja direktor Volodõmõr Grõtsai teatas 20. aprillil, et Luganski oblasti okupeeritud territooriumide elektrienergiaga varustamine peatatakse täielikult 25. aprillil.