Ukraina peatas elektri tarnimise Donetski oblasti okupeeritud ossa

Ukraina peatas täielikult elektrienergia saatmise Donetski oblasti ajutiselt okupeeritud territooriumidele, teatas riigiettevõtte Ukrenergo juhi kohusetäitja Vsevolod Kovaltšuk.

„Alates 26.07.2017 kella 00.00-ist on peatatud elektrienergia saatmine Donetski oblasti ajutiselt mittekontrollitavatesse rajoonidesse. Donetski ja Luganski oblasti teatud rajoonide territoorium ei tarbi täna elektrienergiat, mis on toodetud Ukraina kontrolli all olevate osade elektrijaamades,“ kirjutas Kovaltšuk Facebookis, vahendab UNIAN.

Kovaltšuki sõnul kaetakse okupeeritud territooriumide elektrivajadused Starobeševe ja Zujivi soojuselektrijaamade töö arvelt ning ka teiste ajutiselt okupeeritud territooriumidel asuvate töötajate töö arvelt. Samuti saadakse elektrit Venemaalt.