Ukraina peaprokurör süüdistab Nadia Savtšenkot terroriakti kavandamises parlamendi istungitesaalis

Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko esitas ülemraadale esildise fraktsioonide välise parlamendiliikme Nadia Savtšenko vastutusele võtmiseks, kinnipidamiseks ja vahi alla jätmiseks, teatas peaprokuröri pressiesindaja Larõssa Sargan Facebookis.

Oma kirjas ülemraada esimehele Andri Parubile märgib Lutsenko, et esildisele lisatakse materjalid, mis sisaldavad põhjendusi 174 leheküljel, vahendab UNIAN.

Lutsenko teatas ülemraadas esinedes, et uurijatel on ümberlükkamatud tõendid selle kohta, et rahvasaadik Savtšenko kavandas isiklikult ja andis isiklikult juhiseid selle kohta, kuidas viia läbi terroriakt ülemraada istungitesaalis, hävitades lahinggranaatidega kaks looži, purustades miinipildujatega ülemraada kupli ja lastes automaatidest maha need, kes ellu on jäänud.