Ukraina peaminister: Tõmošenko on majandusliku nõrkuse, korruptsiooni ja populismi ema

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman teatas, et endine peaminister ja erakonna Batkivštšõna juht Julia Tõmošenko on Ukraina majandusliku nõrkuse, korruptsiooni ja populismi ema.

Groisman esines sellise avaldusega valitsuse istungil, kus räägiti valitsuse töö tulemustest 2016. aastal, vahendab UNIAN.

„Ukraina riigi – tänapäevase, uusima Ukraina riigi – isaks ja asutajaks loeme me Mõhhailo Gruševskõid. Korruptsiooni, populismi, ebaefektiivsuse, pidevate majanduskriiside vanemad on samuti inimesed. Ja teate, ma arvan, et Ukraina majandusliku nõrkuse, Ukraina sõltumatuse hävitamise, korruptsiooni, populismi ja ebaefektiivsuse „ema“ on Julia Tõmošenko. Ta on tõeline „ema“, kes on teinud palju aastaid kõik, et Ukraina hävitada ja alati on keegi teda seganud,“ ütles Groisman.

Батьком засновником новітньої української держави вважається Михайло Грушевський.«Мамою» корупції, популізму,неефективності є Юлія Тимошенко— Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 14, 2017

Batkivštšõna nõuab ülemraada sekretariaadilt Groismani tagandamise otsuse eelnõu kohest registreerimist.

Loe veel

Esmaspäeval teatas Tõmošenko, et Batkivštšõna esitas reedel 13 ülemraada liikme allkirjaga otsuse-eelnõu ülemraada sekretariaadile ja see registreeriti. Mõned tunnid pärast seda võeti see aga teadmata põhjustel registreerimisnimekirjast maha.

Tõmošenko kinnitusel toimus „selline mahhinatsioon“ Ukraina presidendi Petro Porošenko ja ülemraada esimehe Andri Parubi teadmisel ning Groismani enda sekkumisel.