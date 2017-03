Ukraina parlamendiliige: Trumpi endine kampaaniamänedžer püüdis varjata Janukovõtši parteilt saadud 750 000 dollarit

Ukraina parlamendi liige Sergi Leštšenko avaldas teisipäeval dokumendi, mis tema arvates seostab USA presidendi Donald Trumpi endise kampaaniamänedžeri Paul Manaforti katsega varjata 750 000 dollari suurust makset Ukraina Vene-meelselt erakonnalt.

Leštšenko avaldas 2009. aastast pärineva arve, mille on väidetavalt allkirjastanud Manafort ning mis näitab 750 000 dollari maksmist 501 arvuti eest firmale nimega Davis Manafort. Raha tuli Belize’is registreeritud offshore-firmalt Kõrgõzstani panga kaudu, vahendab Associated Press.

Leštšenko väitel on see kattevari Manafortile tehtud maksetele töö eest Ukraina Vene-meelse Regioonide Partei heaks.

Manaforti pressiesindaja Jason Maloni nimetas süüdistusi alusetuteks.

Ukraina rahvuslik korruptsioonivastane büroo (NABU) teatas Associated Pressile, et ei kavatse neid teateid uurida, sest Manafort ei ole Ukraina kodanik.

Manafort lahkus Trumpi kampaaniameeskonnast eelmise aasta augustis pärast paljastusi tema töö kohta Ukraina kukutatud presidendi Viktor Janukovõtši partei heaks. Nüüd on ta uurimise all seoses Trumpi kaastöötajate võimalike kontaktidega Venemaaga 2016. aasta USA presidendivalimiste kampaania ajal.

Manafort kaitses end teisipäeval süüdistuste eest, et ta mängis mingit rolli Venemaa jõupingutustes USA valimistesse sekkumiseks. Manafort ütles oma avalduses, et tal polnud mingit rolli ega osalust demokraatide rahvuskomitee häkkimises ega varastatud e-kirjade avaldamises. Samuti kinnitas Manafort, et ei ole kunagi rääkinud Vene ametiisikute või teistega, kes on väidetavalt häkkimises osalenud.

Leštšenko ütles intervjuus Associated Pressile, et 2009. aasta arve on üks 50 leheküljest dokumentidest, mille leidis uus rentnik Manaforti Kiievi kontorist.

„See on üsna tüüpiline skeem, et varjata raha iseloomu, kasutades selliseid jurisdiktsioone nagu Kõrgõzstan, sest see asub eikuskil ja seal on peaaegu võimatu midagi uurida,“ ütles Leštšenko. „Ma arvan, et see oli rahvusvaheline petuskeem, ja minu allikad Regioonide Parteis ütlevad, et Kõrgõzstani kasutati regulaarselt rahapesemise jurisdiktsioonina.“

Leštšenko sõnul sobib makse summa ja kuupäev – 14. oktoober 2009 – kokku Regioonide Partei käsikirjalise arveraamatu ühe sissekandega, kus oli kirjas Manaforti nimi.