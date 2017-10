Ukraina oligarh maksab viis inimest surnuks sõitnud tütre päästmiseks väidetavalt 1,5 miljonit dollarit

Ukraina oligarhi Vassõl Zaitsevi advokaadid valmistavad ette 1,2 miljoni euro suurust kompensatsioonipaketti inimestele, kelle tema 20-aastane tütar Olena Zaitseva Harkivis autoga surnuks sõitis. Sellega loodetakse Olena vanglast päästa, vahendab Daily Mail.

Zaitseva põhjustas viie inimese surmaga lõppenud kokkupõrke, kui sõitis kesklinnas 120-kilomeetrise tunnikiirusega uimastite mõju all punase tule alt läbi. Tema Lexus paiskus kokkupõrkest kõnniteele jalakäijate hulka ja lisaks hukkunutele sai veel kuus inimest vigastada.

Zaitseva võeti kaheks kuuks vahi alla, sest kardetakse, et vastasel juhul põgeneks ta välismaale. Süüdimõistmise korral võib ta kümneks aastaks vangi minna.

Energiaoligarhist isa Vassõl Zaitsev peab aga Ukraina telekanali Vesti teatel riiklike uurijate ja ohvrite perekondadega läbirääkimisi märkimisväärsete hüvitiste maksmiseks.

Vesti teatas õiguskaitseorganite allikatele viidates, et isa kampaania eesmärk on vältida sotsioloogiatundengist tütre vangiminekut.

„Kahjuks võib raha sulgeda siin palju suid,” kommenteeris jurist Ivan Liberman. „Nii vigastatud kui ka hukkunute omaksed võivad minna notari juurde ja allkirjastada avaldused, et on saanud kompensatsiooni ja neil ei ole autojuhi vastu mingeid nõudeid.”

Eesmärk oleks veenda kohtunikku nii selles, et Olena Zaitseva kihutamisele oli pehmendavaid asjaolusid, kui ka selles, et Zaitseva perekond annab ohvritele pretsedenditut finantshüvitist, rääkis Liberman.

Selle tudengineiu advokaadid juba „töötlevad” ohvreid, teatas Vesti. Ennustatakse, et Zaitseva võib saada tingimisi karistuse ja vanemad maksavad tema vabaduse eest suure summa.

Et kogu lugu on tekitanud palju kära, võib see vanematele maksma minna 1,5 miljonit USA dollarit, märgib Vesti.