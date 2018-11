Ukraina lennukatastroofi ohvrite omaksed lähevad Venemaa vastu Euroopa inimõiguste kohtusse

Hagejad tahavad, et Venemaa mõistetaks süüdi, ja peavad süüdimõistmist tunnistuse tähtsaks vormiks, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

„Venemaa ei ole minu klientide arvates esitanud ühendatud uurimismeeskonnale tähtsat informatsiooni,” ütles hukkunute omakseid esindav advokaat Veeru Mewa. „Lisaks sellele on ta esitanud fakte, mis tagantjärele ei näi tõele vastavat.”

Kaebus esitatakse Strasbourg’is asuvale kohtule täna, sest homme möödub kuus kuud sellest, kui ühendatud uurimismeeskond (JIT) esitas pressikonverentsil tõendid Venemaa seotuse kohta lennuki allatulistamisega. Kohtu reeglite järgi tuleb kaebus esitada mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast uute faktide teatavaks tegemist.

„Tegelikult peab alguses kõik riiklikud õigusvahendid ära kasutama, aga Venemaal kohut käia on antud juhul väga keeruline, selle vastu ei ole meil mingit usaldust. Seetõttu läheme me nüüd otse Euroopa kohtusse. Me loodame, et meid seal vastu võetakse,” ütles Mewa, kelle arvates on selleks olemas head argumendid. Kui kaebus arutusele võetakse, võib menetlus kesta viis kuni seitse aastat.

Lennu MH17 allatulistamise tagajärjel hukkus 298 inimest, kellest 196 olid hollandlased. Venemaa eitab osalust lennuki allatulistamises ja süüdistab Ukrainat.