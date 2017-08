Ukraina kosmoseagentuur: Põhja-Korea mandritevaheliste rakettide mootorid pärinevad Ukrainast

New York Timesi andmetel on Põhja-Korea mandritevaheliste rakettide mootorid saadud illegaalsel teel Ukrainast.

Ukrainas asuva Dnipro tehasel on külma sõja aegadest ajaloolised sidemed Venemaa raketiprogrammiga, vahendab Ilta-Sanomat.

Ukraina kosmoseagentuuri direktori kohusetäitja Juri Radtšenko kinnitas, et Põhja-Korea rakettides kasutatavad mootorid on toodetud Ukrainas, kuigi need olid mõeldud kasutamiseks ainult Venemaa kanderakettidel.

Ukraina julgeoleku- ja kaitsepoliitika nõukogu sekretär Oleksandr Turtšõnov eitas, et Ukraina oleks kunagi Põhja-Koreale raketitehnoloogiat või -mootoreid tarninud.

Rakette tootev tehas lükkas New York Timesi andmetel ümber võimaluse, et mootori tehnoloogiat oleks lekitatud või mootoreid Põhja-Koreasse tarnitud.

Rahvusvaheline Strateegiliste Uuringute Instituut (IISS) peab võimalikuks, et mootorid võisid sattuda kriminaalide kätte pika aja jooksul - Nõukogude Liidu lagunemisest aastal 1991 kuni praeguse kriisini.

Radtšenko sõnul toodeti kõne all olevaid RD-250 rakette 2001. aastani. Kokku valmistati 233 raketti.

Nende rakettide kasutamiseks on vaja juurdepääsu tehnoloogiale, mida kasutatakse sobiva raketikütuse valmistamiseks. Sellist tehnoloogiat Põhja-Koreal aga pole. Radtšenko toob välja, et selleks on võimelised vaid Venemaa ja Hiina.

Venemaa asepeaminister Dmitri Rogozin ütles, et Põhja-Korea ei suudaks kopeerida Ukraina mootoreid ilma originaalide või joonisteta ja Ukraina ekspertide abita. Tema hinnangul on nii ühel kui teisel viisil tegemist salakaubaga, mis rikub praeguseid rahvusvahelisi keelde.