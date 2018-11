Ukraina keelas riiki sisenemise meessoost Venemaa kodanikele

Erand tehakse näiteks mõnede humanitaarpõhjuste korral, näiteks matustel käimine, vahendab Ukrajinska Pravda.

Ukraina riikliku piirivalveteenistuse ülem Petro Tsõgõkal teatas, et tema ametkond on viidud esimese taseme lahinguvalmidusse, piiri kaitstakse tugevdatud viisil, salku Venemaa ja annekteeritud Krimmi piiril on tugevdatud.

„Piiratud on välismaalaste sissepääs – eelkõige Vene Föderatsiooni kodanike. Sisse ei lasta Vene Föderatsiooni kodanikke vanuses 16-60 aastat, meessoost isikuid,” ütles Tsõgõkal.

„Mis puudutab Ukraina kodanikke, siis mingeid piiranguid ei ole,” täpsustas Tsõgõkal.

„Humanitaariseloomuga olukorra tekkimisel laseme me Vene Föderatsiooni kodanikke, kes sõidavad näiteks matustele või mõnel muul humanitaareesmärgil, läbi,” lisas Tsõgõkal.

Ukraina president Petro Porošenko ütles, et tegemist on meetmetega, mis takistavad Venemaal Ukrainas eraarmeeüksuste loomist, mis on tegelikult Venemaa relvajõudude esindajad, ega lase läbi viia operatsioone, mida üritati läbi viia 2014. aastal.