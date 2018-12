Ukraina kavatseb prooviks saata mereväe konfliktikohta Kertši väina läbima

Ukraina kavatseb saata oma mereväealused läbi Kertši väina, et hinnata õigust Venemaaga ühiselt jagatavates vetes sõita, teatas eile Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär Oleksandr Turtšõnov.

BBC-le antud intervjuus ütles Turtšõnov, et Ukraina alused peavad üritama läbida Musta merd Aasovi merega ühendavat väina, et ennetada Venemaal võtmetähtsusega piirkond veel kindlama kontrolli alla võtta. Aasovi väin on ainus tee Aasovi merre, mille ääres asuvad mitmed tähtsad Ukraina sadamalinnad.

„Meil pole valikut, kui ootame ja tagasi tõmuma, täidab Venemaa oma eesmärgi ja haarab Aasovi mere endale ja legaliseerib de facto Krimmi annekteerimise," ütles Turtšõnov. „Venemaa tahab muuta Aasovi mere Vene järveks," lisas ta.

Venemaa ründas 25. novembril Kertši väinas kolme Ukraina alust, konfiskeeris need ja vahistas 24 mereväelast. 2003. aastal sõlmitud lepingu järgi on Aasovi meri ja Kertši väin Venemaa ja Ukraina ühiskasutuses.

Ukraina on teinud NATO-le ettepaneku Kertši väina läbivaid Ukraina aluseid saata, kuid allianss pole sellele veel ametlikult vastanud. Kiiev pole teada andnud, millal Ukraina kavatseb mereväe Kertši väina poole teele saata.