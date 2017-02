Ukraina kaitseministeerium: lahingud käivad pea kogu rindejoone ulatuses

Reedel on lahingutegevust fikseeritud praktiliselt kogu Donbassi rindejoone ulatuses, teatas Ukraina kaitseministeeriumi ametlik esindaja Oleksandr Motuzjanõk.

„Alates eelmise aasta suvest ei ole meil sellist lahingutegevuse intensiivsust täheldatud. Meil on täna vaenlase lahingutegevust fikseeritud praktiliselt kogu kokkupuutejoone ulatuses, kolmel erineval – Mariupoli, Donetski ja Luganski – suunal,“ ütles Motuzjanõk RIA Novosti Ukraina vahendusel.

Ukraina politsei Donetski oblastivalitsusest teatati reedel, et mässulised on alates olukorra teravnemisest Donbassis Ukraina vägede kontrolli all olevat Avdijivkat tulistanud 64 korral ning selle käigus on hukkunud kolm ja saanud haavata üheksa inimest.

Ukraina relvajõudude ühendatud operatiivstaabi ülema asetäitja, kindralmajor Andri Tsvetkov teatas, et alates olukorra teravnemisest Donbassis on Avdijivka piirkonnas hukkunud kümme jõustruktuuride esindajat ja saanud haavata 66.

Niinimetatud Donetski rahvavabariigi operatiivväejuhatuse ülema asetäitja Eduard Bassurin väitis aga, et hukkunud on üle 200 Ukraina sõjaväelase ja haavata saanud umbes 450.