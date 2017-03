Ukraina infominister koostas Donbassi kohta Haagi kohtus kõlanud Vene valede Top 5

Ukraina informatsioonipoliitika ministeerium uurib desinformatsiooni ja propaganda fakte Venemaa esindajate sõnades Haagi rahvusvahelises kohtus, teatas Facebookis informatsioonipoliitika ministri asetäitja Dmõtro Zolotuhhin, vahendab UNIAN.

Zolotuhhin tõi välja ka Haagi rahvusvahelises kohtus kõlanud Vene valede esiviisiku:

1. Sümdmused Ida-Ukrainas ei ole sõjaline agressioon, vaid Ukraina-sisene konflikt.

2. Malaysia Airlinesi lennu MH17 Amsterdamist Kuala Lumpurisse võisid alla tulistada Ukraina sõjaväelased, sest Ukraina relvajõudude vastavad väeosad ja tehnika võisid samuti paikneda katastroofipaiga läheduses.

3. Vene relvi ja sõjaväelasi Donbassis ei ole.

4. Ukraina ei pea kinni Minski kokkulepetest.

5. Donbassi blokaad annab tunnistust selle kohta, et Ukraina on ise terrorismi toetaja.

ÜRO rahvusvahelises kohtus arutatakse Ukraina kaebust Venemaa vastu. Venemaa tegeleb seal peamiselt Kiievi süüdistuste eitamisega.

Vene delegatsiooni juht Roman Kolodkin kordas sissejuhatavas sõnavõtus Venemaa seisukohta, et 2014. aasta veebruari sündmused Kiievis olid riigipööre, mille käigus Ukraina endine president Viktor Janukovõtš põgenes oma elu pärast kartes. Paremsektori ja Svoboda „ekstremistid levitasid vägivalda“. Samasugust retoorikat kasutati ka 2. mai sündmuste kohta Odessas, kus Venemaa väitel ründasid ekstremistid protestiaktsiooni. Veel ütles Kolodkin, et just Ukraina pool alustas terrorismivastast operatsiooni, mis viis kodusõjani.

Krimmi kohta ütles Kolodkin, et poolsaar lihtsalt naasis Venemaa koosseisu.

Veel rääkis Kolodkin, et Venemaa täidab Minski kokkulepete meetmete paketti ja kui Ukraina otsib rahu, peab ta Minski kokkuleppeid täielikult täitma.

Teine Venemaa esindaja Ilja Rogatšov nimetas Ukraina terrorismivastast operatsiooni konfliktiks, mille päästsid valla Ukraina võimud, relvajõud ja ebaregulaarsed pataljonid Luganski ja Donetski rahvavabariikideks organiseerunud Ida-Ukraina inimeste vastu, kes otsisid kaitset nende eest, kes riigipöörde käigus võimu haarasid.

Rogatšov väitis, et Venemaa ei saada Donbassi relvi. „Mis puutub saadetistesse, siis saadetiste allikas on Nõukogude armee endine relvastus, mis asus hoidlates, mis paiknesid ka kaevandustes ja mille hõivasid ülestõusnud, või see relvastus, mille jättis maha Ukraina armee,“ kinnitas Rogatšov.

Veel üks Venemaa esindaja Samuel Wordsworth ütles, et ainus, keda võib selles olukorras terroristina iseloomustada, on Ukraina.

Rogatšov ei kommenteerinud Ukraina poole esitatud tõendeid, mille järgi kasutavad Donbassi mässulised uusimat relvastust, mis on ainult Vene armee relvastuses.

Peamine vana nõukodudeaegse relvastuse hoidla Donbassis asub Bahmutis (varem Artemivsk), kus asuvat sõjaväeosa üritasid mässulised 2014. aastal pikka aega hõivata, kuid kohtasid vastupanu ega pääsenud sinna sisse.