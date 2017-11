Ukraina esindaja väitel põgenes „Luganski rahvabariigi” juht Venemaale

Ukraina siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna direktor Artem Ševtšenko teatas, et niinimetatud Luganski rahvavabariigi juht Igor Plotnitski lahkus Luganskist ja varjab ennast Venemaal. Mõnede allikate teatel andis Kreml Plotnitskile „viimase võimaluse”.

„Minu allikate andmetel põgenes Luganski terroristide pealik Igor „Plotva” Plotnitski Venemaale. Ämblikud purgis jätkavad üksteise õgimist,” kirjutas Ševtšenko eile õhtul Facebookis, vahendab UNIAN.

Vene meediagrupp RBK teatas varem, viidates oma allikale Vladislav Surkovi lähikonnas, et konfliktis Plotnitski ja tema tagandatud „Luganski rahvavabariigi siseministri” Igor Korneti vahel on Kreml valinud viimase poolele asumise. Plotnitskit ei ähvardavat siiski tagandamine, vaid talle olevat antud „viimane võimalus”.

Seda kinnitas ka teine RBK allikas, kes on lähedane Venemaa presidendiadministratsioonile. „Kui Donetsk on Kremlist küllaltki sõltumatu ja nende suhteid võib sisuliselt kirjeldada mittepealetükkiva protektoraadina, siis Luganski puhul on Moskva otsustanud korrigeerida teatud protsesse vabariigis ja suurendada oma mõju,” selgitas Venemaa presidendi abile lähedane allikas.

Allikas lisas, et olukord Luganskis ei tähenda, et Kreml oleks andnud Plotnitskile piiramatu usalduskrediidi, kuid presidendiadministratsioonis mõistetakse, et osa Luganski kaosest on Plotnitski mitte väga targa taktika tulemus.

„Aga minna radikaalsetele sammudele ja juhtkonda vahetada veel ei kavatseta. Talle anti viimane võimalus süsteem uuesti üles ehitada, aga juba ilma sisemiste lammutamiste, skandaalsete kallaletungide ja mõrvadeta,” ütles allikas.

Ukraina president Petro Porošenko viis seoses olukorraga okupeeritud Luganskis läbi rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu (RNBO) sõjakabineti istungi. Porošenko kuulas jõuametkondade esindajate ettekandeid viimastest sündmustest, eriti Vene tankide ebaseadusliku Ukraina piiri ületamise kohta Luganski oblastis ning provokatsioonide sagenemise kohta mässuliste poolt.

„Seoses Vene sõjaväelaste arvu suurenemise, aga ka palgasõdurite aktiveerumisega on Ukraina relvajõud valmis igasuguseks sündmuste arenguks rahumeelse elanikkonna julgeoleku tagamiseks,” rõhutas Porošenko.

Eile ilmusid Luganski kesklinna soomukid ja relvastatud mehed, kellest mõnedel olid granaadiheitjad.

Plotnitski tagandas üleeile oma ukaasiga siseminister Korneti, kes aga keeldus allumast.

Tundmatud isikud blokeerisid ligipääsu administratiivhoonetele.

Kornet tegi eile avalduse, milles teatas „Ukraina diversiooni- ja luuregrupi tegevuse tõkestamisest” ja eitas enda tagandamist.

Plotnitski kinnitas aga, et suur hulk inimesi Luganski kesklinnas on „kaadrimuudatuste jätkumise tagajärg pärast siseministri tagandamist esmaspäeval”. Veel teatas Plotnitski, et putš Luganskis oli siseministeeriumi teatud struktuuride katse vaidlustada sel viisil kohtuotsus ja Luganski rahvavabariigi rahvaraada komitee taotlus. Korneti avaldustel ei ole Plotnitski sõnul juriidilist jõudu.

Kremlist teatati, et sündmused Luganskis on Luganski rahvavabariigi siseasi.