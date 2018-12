Ukraina ei kavatse loobuda Kertši väina sõjalaevadega läbimisest

„Oleme teinud kõik nagu varasematel puhkudel, pidades kinni rahvusvahelistest regulatsioonidest. Aga oma õigust läbida Kertši väina ja seilata Mustal merel me ära ei anna,“ ütles Poltorak.

„Kui oleme valmis järgmiseks allüksuste rotatsiooni retkeks, viime läbi samasuguse läbisõidu, järgides kõiki rahvusvahelisi norme ja õigusi,“ märkis minister. „Arvan, et selleks ajaks annab rahvusvaheline surve Venemaale mõista, et nad ei täida oma rahvusvahelisi kohutusi.“

Juhul, kui Ukraina laevadel ei ole võimalik Kertši väina läbida, tähendab see tema sõnul seda, et „Aasovi meri on täielikult okupatsiooni all ja me kaotame lihtsalt veel ühe ala“.

„Me ei saa lasta sel juhtuda,“ rõhutas Poltorak.

Venelased avasid ukrainlaste pihta 25. novembril Kertši väina lähistel tule, vigastades mitut inimest ja seejärel vangistades kaks tosinat Ukraina mereväelast, konfiskeerides mitu nende alust ja takistades veel päevi laevaliiklust Aasovi ja Musta mere vahel.