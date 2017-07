Ukraina alustab läbirääkimisi NATO-ga liitumiseks, kuid see eeldab sõjalise konflikti lõppu.

Täna NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga kohtunud Ukraina president Petro Porošenko ütles, et Ukraina loodab saada NATO liikmesriigiks juba kolme aasta pärast. Liitumise eeltingimusena nähakse küll sõjalise konflikti lõppemist Ida-Ukrainas, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Porošenkoga kohtunud Stoltenberg ütles samuti, et kestev Venemaa agressioon Ukrainas takistab käima lükatud rahuprotsessi. "Praegu on selge, et vaherahu ei püsi ja me oleme väga mures kasvavate ohtude pärast OSCE vaatlejatele. Minski kokkulepe jääb ainsaks teeks rahuni. Venemaa peab Ukrainast välja tõmbama oma tuhanded sõdurid ja lõpetama mässuliste toetamise," ütles Stoltenberg.

Arvamusküsitluste kohaselt toetab allianssiga liitumist ligi seitsekümmend protsenti ukrainlastest.