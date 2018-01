UKIPi juhi rassistlik elukaaslane solvas kuninglikku perekonda

Suurbritannia Iseseisvuspartei (UKIP) esimehe Henry Boltoni elukaaslane Jo Marney tegi rassistlikke märkusi prints Harry kihlatu Meghan Markle'i kohta, tekitades pahameeletormi ja seades küsimärgi alla paremäärmuslase tuleviku parteijuhina.

Ajaleht The Mail On Sunday avaldas hulga sõnumeid, mille autor Marney oli: 25-aastase modelli märkmetest võis lugeda, et tema meelest mulatt Markle'i „rüvetab“ kuninglikku perekonda, tal on „väike aju“ ja must nahavärv on inetu, vahendab uudistekanal BBC.

UKIPi juht keeldus kommenteerimast oma elukaaslase märkusi, kes ise vabandas nende eest, öeldes, et tema sõnad rebiti kontekstist välja.

Ajalehe väitel läks parteijuht Marneyga suhtesse alles kolm nädalat pärast sõnumite saatmist.

Kui üks mees juhtis naise tähelepanu asjaolule, et tema märkused on tõenäoliselt rassistlikud, märkis ta: „Mis siis?“

„Ma vabandan, et kasutasin šokeerivat keelt,“ vastas ta aga eile palvele sõnumeid kommenteerida.

UKIPi parteisekretäri sõnul Marney liikmelisus peatati, kuid mitmete parteilaste meelest tuleks naine

erakonna nimekirjast üleüldse eemaldada. „Antud märkused olid häbiväärsed,“ mis tähendab, et „selle inimese liikmelisust ei tuleks peatada, vaid see kustutada,“ ütles erakonna endine asejuht Peter Whittle.

Henry Bolton Foto. AFP/Scanpix

Ühtlasi tuli samal ajal välja, et märkuste taga olev Marney on suhtes parteijuht Boltoniga, kes läks hiljuti lahku oma abikaasast. Ta eitas täna usutluses BBCle, et tal oli Marneyga „salasuhe“.

Modelli liikmelisuse külmutamise järel kutsus UKIPi endine esimehekandidaat Ben Walker üles ka Boltonit parteijuhi kohalt tagasi astuma. „Te hävitasite oma isikliku perekonna, ärge hävitage ka meie poliitilist perekonda,“ säutsus Walker oma Twitteri kontol.

Henry Bolton, kes on endine sõjaväeohvitser, asus parempopulistlikku erakonda tüürima sügisel. Ta vahetas sellel ametikohal välja Paul Nuttalli, kes astus tagasi pärast halba tulemust üldvalimistel, mil erakonna toetajate arv langes võrreldes 2012. aasta valimistega pea 85%.