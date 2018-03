Ühendkuningriik püsib Euroopa Liidus veel täpselt aasta

29. märts 2019 ehk täna täpselt aasta pärast on see päev, kui Ühendkuningriik peaks Euroopa Liidust lahkuma.

Täpselt siis täituvad nimelt lahkumiseks vajalikud kaks ja pool aastat sellest, kui peaminister Theresa May vastava avalduse esitas.

Ühendkuningriik jääb EL-ist lahkumise järel hääletusõigusest ilma, kuid suhted peaks säilima veel kuni 2020. aasta lõpuni endistena, sest selle osas on pooled kokkuleppele jõudnud.

See ei tähenda muidugi, et kõik britid EL-ist lahkumise üle rõõmustavad või sellega nõustuvad. Brexiti-vastane ühendus Best for Britain algatas eile riigis kampaania, millega nõuab rahvahääletust, et kas peaks tõesti Euroopa Liidust lahkuma.