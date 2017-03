Ühendkuningriigi minister: parlament ei peaks saama Brexitit vetostada

Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumisega tegelev minister David Davis ütles pühapäeval, et parlamendil ei tohiks olla õigust Ühendkuningriigi blokist lahkumist vetostada.

Ühendkuningriigi rahvaesindajatel tuleb tuleval esmaspäeval, kui Euroopa Liidust lahkumise eelnõu jõuab uuesti parlamenti, otsustada, kas kiita heaks lordide koja kaks parandusettepanekut.

Üks neist seab nõudmise, et enne lahkumist peab parlamendil olema võimalik lahkumislepingu lõpliku teksti üle hääletada.

Minister kutsus parlamendi alamkoda parandustele ei ütlema. „Kumbki parlamendi koda ei tohiks ümber pöörata Ühendkuningriigi rahva otsust – neil ei tohiks olla vetoõigust ,“ ütles Davis.

Suurbritannia peaminister Theresa May võib ametnike sõnul käivitada 50. artikli ja alustada Euroopa Liiduga ametlikke lahkumisläbirääkimisi juba tuleva nädala algul.

Selleks on vaja, et lordide koda nõustuks alamkoja esmaspäevase otsusega.

Teisipäeval annab peaminister May parlamendiliikmetele ülevaate sellenädalasest Euroopa Liidu tippkohtumisest ja võib teadaolevalt kasutada just seda momenti, et lahkumisprotsess ametlikult välja kuulutada.