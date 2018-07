Üheksa päeva koopas: Tais kadunuks jäänud poisid ja nende jalgpallitreener leiti elusalt

Üheksa päeva eest Tais koopas kadunuks jäänud 12 poissi ja nende jalgpallitreener leiti kohaliku kuberneri kinnitusel elusalt, vahendab BBC.

Kõik 13 inimest on päästetud, kinnitas kuberner pärast Chiang Rai provintsis asuvates Tham Luangi koobastes toimunud mammutoperatsiooni lõppemist.

Päästjad lootsid, et koopasse lõksu jäänud poisid ja nende treener leiavad kaitset üleujutuse eest mõne kõrgema koha peal koopa sees.

Kuberner ütles koopasuu juures antud pressikonverentsil, et operatsioon ei ole veel lõppenud. "Praeguseks me oleme nad üksnes leidnud. Järgmine missioon on tuua nad koopast välja ja saata koju."

Kuberneri sõnul jätkatakse koopast vee väljapumpamist samal ajal kui koopasse saadetakse arstid ja õed, et kontrollida poiste ja nende treeneri tervist.

"Kui arstid ütlevad, et nende füüsiline seisund on piisavalt tugev, et neid liigutada, siis tuuakse nad koopast välja," sõnas kuberner.

"Me hoiame neil silma peal seni, kuni nad saavad kooli naasta."

Tuukreid takistas otsingute läbiviimisel tõusev vesi ja muda.

Koopasse lõksu jäänud 12 poissi on Moo Pa ehk Metssea nime kandva jalgpallimeeskonna liikmed.

Nende 25-aastane abitreener on tuntud selle poolest, et viib poisid aeg-ajalt päevastele väljasõitudele, sama koobast külastati näiteks ka kaks aastat tagasi.

Meeskonna noorim liige on 11-aastane ja alustas jalgpalliga seitsmeaastaselt.