Üha rohkem Ida-Euroopa riike on rändepakti vastu

Seda, et rände ohjeldamine vajab üleilmset kokkulepet, kinnitasid ÜRO riigid juba kahe aasta eest ja vastu ei olnud tookord keegi, ka mitte Barack Obama juhitud USA valitsus. Tänavu juulis sai valmis lepingu tekst, millele väljendasid toetust kõik ÜRO riigid peale USA. Eelmine riigisekretär Rex Tillerson põhjendas pool aastat varem tehtud avalduses, et USA arvates riivab tekst riigi suveräänsust. „Suveräänsete riikide põhikohustus on tagada, et ränne oleks turvaline, korrastatud ja seaduslik," märkis Tillerson. „Me ei saa toetada protsessi, mis võib riivata USA suveräänset õigust oma immigratsiooniseaduseid rakendada ja piire kaitsta."