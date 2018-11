Üha enam riike legaliseerib kanepi: järgmisteks karmi narkopoliitikaga Mehhiko ja Tai

Ajaleht The Guardian kirjutab, et Tai seadusandjate värske eelnõu eesmärk on hakata kanepiturgu reguleerima, et võimaldada marihuaana tarvitamine meditsiinilistel eesmärkidel. Mehhiko senaatorite üleskutsel soovitakse samal ajal seadustada kanepi omamine, kasvatamine ja avalik kasutamine, vahendab ajakiri Newsweek.

Otsusega muudetakse märkimisväärselt mõlema riigi narkopoliitikat, ennekõike Taimaal, mis on tuntud oma karmide uimastiseaduste poolest, mille kohaselt on võimalik kaubitseja ka surma mõista.

Arvatakse, et kui rahvuslik seadusandlik nõukogu kiidab eelnõu heaks, võib meditsiinilistel eesmärkidel marihuaana müümine ja omamine muutuda seal seaduslikuks veel sel aastal.

Tai seadusandja Somchai Sawangkarn usub, et see on esimene samm kanepi legaliseerimisel. „Võimaldada kanepi kasutamine meelelahutuslikult: selleks ei ole meie ühiskond veel valmis, mistõttu ma soovin kõigepealt teha esimese sammu – pidades silmas meditisiinilist aspekti,“ ütles Somchai uudisteagentuurile AP. „Kui lubada sellest meditsiinilisi produkte valmistada, võib kuue kuu või aasta pärast juhtuda, kui ühiskond on selleks valmis, et sellest saab toidulisand… Ja lõpuks võib seda kasutada ka meelelahutuslikel eesmärkidel.“

Ülemkohtu võim