Uganda rahvuspargis sõi leopard ära kolmeaastase lapse

Uganda võimud jahtisid täna leopardi, kes viis kaasa ja sõi ära Queen Elizabethi rahvuspargi naissoost pargivahi kolmeaastase poja.

Poiss oli jäetud lapsehoidja hoolde taraga ümbritsemata personalihoonesse, kui leopard ta reede õhtul kaasa viis, vahendab AFP.

Looduskaitseametkonna esindaja Bashir Hangi ütles, et laps järgnes lapsehoidjale välja.

„Lapsehoidja ei teadnud, et laps talle järgnes. Ta kuulis last appi hüüdmas, ta sekkus, aga oli liiga hilja ja leopard oli põõsastesse kadunud, ning toimusid otsingud, kuni me saime järgmisel päeval kätte pealuu,” ütles ametkonna esindaja.

„Käib jaht eesmärgiga leopard kätte saada ja ta metsikust loodusest eemaldada, sest kui ta on kord inimliha söönud, on kiusatus suur süüa veel inimest ja ta muutub ohtlikuks,” lisas looduskaitseametkonna esindaja.