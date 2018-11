Twitter puhastas enda platvormi valetavatest kontodest

Automatiseeritud viisil valeinformatsiooni levitavate kontode arv, mis septembri lõpus ja oktoobri alguses platvormilt eemaldati, ulatub üle 10 000, vahendab telekanal CNBC.

Twitteri esindaja sõnul üritati kontodega etendada demokraate, kutsudes oma mõttekaaslasi üles teisipäevastel vahevalimistel mitte osalema. Antud kontodest andis Twitterile teada demokraatide kongressikampaania komisjon.

Hoolimata sellest, et 10 000 kontot võib tunduda väga palju, on see Twitteri mastaabi kohta tegelikult imepisike arv, arvestades, et varasemalt eemaldas võrgustik oma platvormilt suisa mitu miljonit kontot, millelt jagati väärinformatsiooni 2016. aasta presidendivalimiste kohta.