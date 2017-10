Tusk: sõltub Londonist, kas läbirääkimised lõpevad hea kokkuleppega, ilma kokkuleppeta või ilma Brexitita

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk ütles täna, et Brexiti-läbirääkimiste tulemus sõltub Londonist ning Ühendkuningriigi jaoks jääb võimaluseks ka Euroopa Liidust lahkumisest loobumine.

„EL on võimeline olema iga stsenaariumi kõrgusel nii kaua, kuni me ei ole lõhenenud,” ütles Tusk Euroopa Parlamendi ees Strasbourg’is, vahendab AFP.

„Tegelikult sõltub see Londonist, kuidas see lõpeb: hea kokkuleppega, ilma kokkuleppeta või ilma Brexitita,” lausus Tusk, korrates vastuolulist mõtet, et EL on avatud taganemisele Suurbritannia otsusest EL-ist lahkuda.

„Meil on õnnestunud ehitada ja säilitada ühtsust 27 hulgas, aga meil on siiski ees kõige karmim stressitest,” ütles Tusk.

Mõni päev varem ulatasid EL-i juhid Suurbritannia peaministrile Theresa Mayle elupäästva köie, nõustudes alustama ettevalmistusi Brexiti-järgse kaubandus- ja üleminekuleppe läbirääkimiste järgmiseks etapiks.

Loe veel

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker rõhutas tugevalt, et komisjon läheneb läbirääkimistele heas usus.

„Komisjon ei pea läbirääkimisi vaenuliku meelega,” ütles Juncker, kes eile pidi kindlalt eitama meedia väiteid, et May anus tema abi läbirääkimistel.

„Me tahame kokkulepet. Need, kes ei taha kokkulepet, mittekokkuleppijad, neil ei ole komisjonis sõpru,” ütles Juncker.

Brexiti-läbirääkimiste aeglane edasiliikumine on tekitanud hirme, et Suurbritannia võib EL-ist 2019. aasta märtsis lahkuda ilma kehtiva kokkuleppeta, riskides majandusliku ja õigusliku kaosega. May on hädas ka erimeelsustega tema valitsuse sees ja Brexiti karmi liini pooldajate veendumusega, et Suurbritannia võib omale lubada ka jäiga positsiooni võtmist Euroopa suhtes.