Tusk: Euroopa peab hakkama oma väärikuse eest seisma, olgu siis Venemaa, Hiina, USA või Türgiga suheldes

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk saatis EL-i liidritele kirja, kus kutsus üles lõpetama „võõrvõimude valitsejate ees koogutamise".

Täna Tallinnas Balti riikide peaministritega kohtuv Ülemkogu president Donald Tusk otsustas samaaegselt saata Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtidele kirja, kus kutsus teravas toonis Euroopat enda väärikust uhkelt kaitsma. Kõige kõrgem EL-i ametikandja andis selgelt mõista, et Donald Trumpi võimulesaamisega on Euroopa praktiliselt igalt poolt ümbritsetud vaid ohtudega ning Euroopa ei jää ellu, kui ei suuda end ühtsena hoida.

„EL-i ees seisvad väljakutsed on ohtlikumad kui kunagi varem,“ kirjutas Tusk liidritele ja nimetas kolm suurt Euroopa ees seisvat ohtu.

„Esimene oht tuleb väljast ja on seotud uue geopoliitilise olukorraga maailmas ning Euroopa ümber. Hiina aina suurem enesekehtestamine, eriti meredel; Venemaa agressiivne poliitika Ukraina ja oma naabrite vastu; terrorismisvastased sõjad ja anarhia Lähis-Idas ning Aafrikas, kus radikaalne islam mängib aina suuremat rolli; ja samuti uue USA administratsiooni muretekitavad väljaütlemises, mis kõik teevad meie tuleviku väga ettearvamatuks. Esimest korda meie ajaloos, aina enam mitmepolaarses väliskeskkonnas, on paljud muutunud Euroopa-vastasteks, parimal juhul euroskeptikuteks. Just eriti Washingtonis toimunud muutus paneb Euroopa Liidu väga raskesse seisukorda, sest uus administratsioon näib seadvat kahtluse alla Ameerika välispoliitika 70-aastased põhialused,“ analüüsis Tusk.

Lisaks nimetas ta ohtudena veel EL-i sees levivat natsionalismi ja ksenofoobiat. Ja samuti pea kaotanud EL-i eliite, kes näivad painduvat populistide poole ja aina enam kahtlevat demokraatia põhiväärtustes.

Olgem uhked, muidu ei austata

„Pingeid ja konfrontatsioone täis maailmas vajame julgust, enesekindlust ning eurooplaste vahelist poliitilist solidaarsust. Ilma nendeta me ellu ei jää. Kui me ise ei usu endasse ja integratsiooni sügavamasse eesmärki, siis miks peaks teised seda tegema?“ küsis Tusk.

Ülemkogu president andis seejärel retsepti, kuidas EL peaks edasi minema.



„Näidakem oma Euroopa-uhkust. Kui teeme näo, et me ei kuule sõnu ega märka tegusid, mis on suunatud EL-i ja meie tuleviku vastu, lõpetavad inimesed Euroopa käsitlemise oma laiema koduna. Sama ohtlikult lõpetavad partnerid maailmas meist lugupidamise. Ausalt öeldes pole ühtegi põhjust, mis Euroopa ja selle liidrid peaksid võõrvõimude ja nende valitsejate ees koogutama,“ põrutas Tusk äärmiselt ebaeuroopaliku otsekohesusega.

„Ma tean, et poliitikas ei peaks väärikuse argumenti liigselt kasutama, sest see võib viia konflikti või negatiivsete tunneteni. Kuid täna peame me väga selgelt oma väärikuse eest seisma, seisma ühendatud Euroopa väärikuse eest vaatamata sellele, kas räägime Venemaa, Hiina, USA või Türgiga,“ pani Tusk Ameerika Ühendriigid juba selgelt loetelusse kõigi muude Euroopale raskusi valmistavate riikidega.

„Seega olgem uhked oma saavutuste üle, mis on teinud meie kontinendist parima paiga kogu ilmas. Las meil olla julgust astuda vastu demagoogide retoorikale.“

„On vaja teha kristallselgeks, et Euroopa Liidu lagunemine ei vii mingisuguse müütilise täieliku iseseisvuse taastamiseni liikmesriikide jaoks, vaid neist saaks faktiliselt ja tegelikult teiste suurvõimude nagu USA, Venemaa või Hiina sõltlased. Ainult üheskoos saame olla täiesti sõltumatud,“ leidis Tusk, kes lõpetaks oma kirja motoiga: „Üheskoos jääme püsima, lõhenenult langeme.“ (i.k. United we stand, divided we fall)