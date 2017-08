Turu terrorirünnaku korraldamises kahtlustatav kuulati üle

Soome politsei kuulas täna üle Turus aset leidnud terrorirünnaku peakahtlusaluse, 18-aastase marokolase.

Võimud andis oma Twitteri kontol teada, et homme taotletakse kohtult kahtlusaluse kinnipidamise pikendamist. Tema nime otsustati endiselt mitte avaldada, vahendab Iltalehti uudisteportaal.

Ajaleht Turun Sanomat kirjutas täna, et tulevahetuses politseinikega vigastada saanud ründaja, kes viibib Turu Ülikooli keskhaiglas, sai telefoni teel tapmisähvarduse, misjärel haigla turvataset tõsteti.

Haigla direktor Petri Virolainen ütles ajalehele, et pussitaja on teistest eraldatud, et teda kaitsta.

Soome president Sauli Niinistö ütles nädalavahetusel, et rahval tuleb mõelda, kuidas rünnakule vastata. Tema sõnul on kõigil õigus öelda oma sõna. „Meil on vabadus oma seisukoht teatavaks teha, aga me peame vastutama ka selle eest, milleni meie öeldu võib viia,“ rõhutas ta.