Turu saarestiku miljonid olid seifis ja kahes kohvris – omanik nõuab raha aresti alt vabastamist

Mees nõudis täna Päris-Soome kohtus aresti tühistamist sularaha osas, vahendab Ilta-Sanomat.

Politsei on juurdluse juhi Antti Perälä sõnul aresti tühistamise vastu.

„Meie arvates on arest endiselt põhjendatud. Me oleme nõudnud menetluse salastamist ja ma ei saa rohkem põhjendustesse süveneda,” ütles Perälä.

Politsei on öelnud, et ettevõtet puudutava kriminaaljuurdluse näol on tegemist mitme miljoni suuruse rahapesukahtlusega. Kahtlustatakse ka, et ettevõte on kasutanud kinnistute ehitamiseks musta tööjõudu.

Kuritegudes kahtlustatuna on vahi all kaks meest, kellest üks on Eesti ja teine Venemaa kodanik. 1964. aastal sündinud Vene mees, kes raha aresti alt vabastamist taotles, ei ole vahistatute hulgas.

Abikaasa ja äsja ettevõtte juhatuse advokaadiks valitud Dan Högströmi sõnul tegutses ukraina päritolu Eesti kodanik ettevõttes majahoidjana ja hoolitses praktiliste asjade eest.

Koos mehega Airiston Helmi heaks töötanud abikaasa on vabaduses, aga usub, et on ka ise endiselt juhtumis kahtlusalune.

Uoti sõnul on sularaha välja võetud Vene mehe oma kontodelt ja rahal on seaduslik päritolu. Sellele, miks keegi hoiab kolme miljonit eurot sularaha seifis ja kahes kohvris, ei ole Uoti sõnul muud erakordset seletust, kui et see on rikka inimese viis tegutseda. Venelase varade suurus on Uoti väitel vähemalt mitukümmend miljonit eurot.