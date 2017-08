Turu ründaja valetas asüülitaotlejana saabudes oma isiku kohta

Soome politsei andis pühapäeval teada, et marokolasest asüülitaotleja, kes tunnistas kahe inimese tapmist ja kaheksa vigastamist Turu linnaväljakul, valetas võimudele oma identiteedi kohta.

„Tema identiteet on nüüd kinnitatud, mis tähendab, et me teame, kellega me tegeleme,“ ütles riikliku uurimisbüroo esindaja Crista Granroth uudisteagentuurile Reuters.

Tema sõnul valetas marokolane nii riiki põgenikuna sisenedes kui ka kuriteo järel oma tegeliku identiteedi kohta, öeldes, et ta nimi on Abderrahman Mechkah ja ta sündis 1994. aastal.

Võimud otsustasid täna mitte avalikustada kahtlusaluse tegelikku nime ja vanust, seda põhjendamata.

Marokolasest kahtlusalune, kes on vahi all, ütles kohtule, et ta on rünnaku eest vastutav, kuid keeldus tunnistamast, et tema teo motiiviks oli terrorism.

Ta saabus Soome 2016. aastal ja elas varjupaigataotlejate keskuses Turus. Rünnaku eel sai ta teada, et tal ei ole võimalik riiki jääda, kuna tema asüülitaotlus otsustati rahuldamata jätta.

Turus nädala eest toimunud pussitamisrünnakus sai surma kaks ja viga veel kaheksa inimest. Võimud uurivad intsidenti kui riigi esimest terrorismikuritegu.