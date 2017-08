Turu pussitamise kahtlusaluse Abderrahman Mechkah' radikaliseerumise kohta vihjati varem kaitsepolitseile

Turu pussitamiste peamine kahtlusalune on 18-aastane marokolane Abderrahman Mechkah, kelle kohta esitati esmaspäeval taotlus vahi alla jätmiseks kahtlustatuna terroristlikel eesmärkidel toime pandud mõrvas ja terroristlikel eesmärkidel mõrvakatses.

Yle andmetel on kahtlusalune elanud vähemalt viimase ajani Pansio vastuvõtukeskuses.

Turu kebabi- ja pitsaettevõtja rääkis Ylele, et kahtlusalune käis tema söögikohas sageli. Personal pidas meest ebaviisakaks ja ebanormaalselt käituvaks. Mees liikus kas üksi või mõne teise marokolase seltskonnas.

Yle andmetel saadeti Soome kaitsepolitseile (Supo) aasta algul mehe kohta vihje, mille järgi ta tundus radikaliseerununa ja oli huvitatud äärmuslikust mõtlemisest. Vihjega ei ole siiski seotud andmeid konkreetse rünnakuohu kohta. Ylel ei ole informatsiooni, millist tegevust vihje Supos võis esile kutsuda.

Kahtlusalune tuli Soome eelmisel aastal varjupaigataotlejana.

Lisaks peamisele kahtlusalusele on politsei vahistanud neli inimest, kes on kõik Maroko kodanikud. Nende kohta ei ole tehtud vahi alla jätmise otsust.

Turu ülikooli keskhaigla juhataja Petri Virolainen ütles Yle Uutistele, et reedeses pussitamises kahtlustatav mees pääseb intensiivraviosakonnast välja.

„Ta on intensiivraviosakonnas, aga ei vaja intensiivravi. Ta on kavas täna intensiivraviosakonnast minema viia. Me ei taha täpselt öelda, kus ta on või kuhu palatisse ta viiakse,“ ütles Virolainen.

Loe veel

Kahtlusalune sai kinnipidamisel haavata, kui politsei tulistas teda reide.

Haigla sai laupäeval telefonikõne, milles ähvardati kahtlusalune tappa. Virolaineni sõnul ei ole rohkem ähvarduskõnesid tulnud.