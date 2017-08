Turu pussitamise kahtlusalune Abderrahman Mechkah saab haigla intensiivraviosakonnast välja

Turu pussitamiste peamine kahtlusalune on 18-aastane marokolane Abderrahman Mechkah, kelle kohta esitati esmaspäeval taotlus vahi alla jätmiseks kahtlustatuna terroristlikel eesmärkidel toime pandud mõrvas ja terroristlikel eesmärkidel mõrvakatses.

Turu ülikooli keskhaigla juhataja Petri Virolainen ütles Yle Uutistele, et reedeses pussitamises kahtlustatav mees pääseb intensiivraviosakonnast välja.

„Ta on intensiivraviosakonnas, aga ei vaja intensiivravi. Ta on kavas täna intensiivraviosakonnast minema viia. Me ei taha täpselt öelda, kus ta on või kuhu palatisse ta viiakse,“ ütles Virolainen.

Kahtlusalune sai kinnipidamisel haavata, kui politsei tulistas teda reide.

Haigla sai laupäeval telefonikõne, milles ähvardati kahtlusalune tappa. Virolaineni sõnul ei ole rohkem ähvarduskõnesid tulnud.