Turu pussitaja lasi edasikaebuse tagasi võtta ja terrorismis süüdi mõistev otsus jääb jõusse

Seega jäävad Päris-Soome esimese astme kohtu otsus, millega Bouanane mõisteti süüdi kahes terroristlikul eesmärgil toime pandud mõrvas ja kaheksas terroristlikul eesmärgil toime pandud mõrvakatses, ning määratud hüvitused jõusse, vahendab Yle Uutiset.

Gummerus ütles, et võttis edasikaebuse tagasi, sest Bouanane teatas talle, et ei taha selle asjaga enam mingit tegemist teha.

Gummeruse sõnul on Bouanane’iga hoolikalt läbi arutatud see, et esimese astme kohtu otsus sellega jõustub ja seda ei saa enam edasi kaevata.

„Minu klient oli esimese astme kohtu peaprotsessil ja esimese astme kohtu otsuse järel seda meelt, et tema eesmärk ei olnud tekitada tõsist hirmu elanikkonna hulgas, mida terrorismikuriteo tunnus eeldab,” teatas Gummerus. „Sellest hoolimata ei taha ta enam, et asja menetlemist jätkataks. Sel põhjusel olen ma kaebuse Turu teise astme kohtule tagasi võtnud.”

Bouanane ise ei tahtnud asja enam kuidagi kommenteerida.