Türkmeenidel tuleb elektri ja vee eest maksma hakata

Türkmenistani riigipea otsusega peatati 10. oktoobrist enam kui kümneks aastaks elanikele tasuta maagaasi, elektri ja vee andmine.

Türkemistani president Gurbangulõ Berdõmuhamedov tegi esmalt ettepaneku peatada need tasuta teenused kümneks aastaks, kuid pärast pikendati seda aega 2030. aastani. Õigus tarbida maagaasi, elektrit ja vett tasuta oli Türkmenistani elanikel olnud alates 1993. aastast, kui selle andis neile eelmine riigipea, eluaegne president Saparmurat Nijazov, vahendab Õhtuleht uudisteagentuuri MTI.

Hiljem seati tasuta tarbitavatele kogustele siiski ülempiir: elektrit ühe isiku kohta 36 kilovatti ja gaasi 50 kuupmeetrit kuus, vett aga 250 liitrit päevas.

Vaatlejate hinnangul on muudatuse põhjus asjaolu, et maagaasi poolest rikkale riigile on pidevalt alanev energiakandjate hind tekitanud majanduslikke raskusi.