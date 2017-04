Türklased otsustavad täna Erdoğani võimu suurendamise üle

Türklased hääletavad täna rahvahääletusel, mille tulemusel võib Recep Tayyip Erdoğanist saada suure võimuga valitsusjuht, kellel on õigus saata laiali parlament ja kontroll kohtute ja ajakirjanduse üle.

Viimased küsitlused näitavad, et muudatuste pooldajatel on kõigest pisike edumaa: kaks värskeimat uuringut andsid „jah”-leerile 51–52% toetust.

Valimisjaoskonnad suletakse Eesti aja järgi õhtul kell 17. Hääletada saab üle 55 miljoni inimese.

Kui muudatused rahvahääletusel heaks kiidetakse, kindlustab see Erdoğanile põhimõtteliselt eluaegse presidendistaatuse. Muudatus näeb küll ette, et sama president saab valitseda ainult kaks viieaastast ametiaega, kuid erakorraliste valimiste korral see põhimõte ei kehti ja ametiaegu hakatakse lugema otsast peale. Selliste valimiste väljakuulutamise õigus kuuluks uue põhiseaduse järgi presidendile, kes võib parlamendi igal ajal laiali saata.

Vormiliselt jääb seadusandlik võim parlamendile, seda välja arvatud erakorralises seisukorras, kus president võib valitseda dekreetide kaudu, nagu Erdoğan on teinud viimasest suvest saadik. Õigus kuulutada välja erakorraline seisukord kuulub aga samuti presidendile.

Recep Tayyip Erdoğan Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS, Reuters/Scanpix

Kuigi seaduse toetajate sõnul on tegu samasuguse presidentaalse riigi loomisega, nagu on Prantsusmaa või USA, poleks Türgi süsteemis võimude lahusust. Valitsusjuhist riigipeal oleks võim nii seadusandjate, kohtu kui ka meedia üle.

Kampaania käigus on „ei”-leerile avaldatud survet ürituste ärakeelamisest kuni füüsiliste rünnakuteni. Opositsioon kardab, et maapiirkondades võidakse tulemusi otseselt võltsida.