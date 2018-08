Türklased ähvardavad NATO asemel uusi liitlasi otsima hakata

"Kui ameeriklased ei hakka Türgi suveräänsust austama ega suuda tõestada, et nad mõistavad meie riiki ähvardavaid ohte, on meie partnerlus tõsises ohus," märkis Erdoğan pärast seda, kui president Donald Trump teatas imporditariifide kahekordistamisest.

"USA peab loobuma veel enne kui on hilja sellest ekslikust arvamusest, et meie suhted võivad olla asümmeetrilised ja leppima tõsiasjaga, et Türgil on alternatiive," hoiatas ta.

Alternatiividena tõi ta muu seas välja ka Iraani, Venemaa ja Hiina.

Türgi liir kukkus sel nädalal rekordmadala tasemel lähistele sõneluste pärast USAga. Ainuüksi reedel kaotas liir päevaga oma väärtusest dollari suhtes rohkem kui 16 protsenti, olles tänavu kukkunud lausa 36 protsenti.

Türgi ja USA tüli sai värske hoo sisse pärast USA pastor Andrew Brunsoni seal vangistamist.