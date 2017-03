Türgis vahistati väidetavalt Venemaa suursaadiku tapjaga seotud venelanna

Ankaras vahistati Venemaa kodanik, kes oli väidetavalt seotud Mevlüt Altıntaşiga, kes tappis Venemaa suursaadiku Türgis Andrei Karlovi, teatas ajaleht Hürriyet õiguskaitseorganite allikale viidates.

Vahistatud venelanna nimi on Jekaterina ja ta on 33-aastane. Uurijad kahtlustavad, et tal olid Altıntaşiga telefonikontaktid kuni novembri lõpuni ning nad suhtlesid ka WhatsAppi kaudu, vahendab RIA Novosti.

Ajaleht kinnitas, et venelanna on seotud intiimteenuste osutamise korraldamisega Ankara hotellides.

Suursaadik Karlov lasti maha 19. detsembril fotonäituse „Venemaa Kaliningradist Kamtšatkani teekäija silme läbi“ avamisel. Türgi võimude teatel oli tapja politseinik Altıntaş, kelle tapsid kohalikud julgeolekujõud.