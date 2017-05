Türgis vahistati Istanbuli börsi vastases operatsioonis 57 inimest

Türgi vahistas reedel Istanbuli börsi vastases operatsioonis 57 inimest osana eelmise aasta 15. juuli riigipöördekatse uurimisest, teatas riiklik meedia.

57 inimest vahistati erinevates provintsides. Välja anti aga üle saja arreteerimisorderi, teatas riiklik uudisteagentuur Anadolu. Jõupingutused seni vabaduses olevate vahistamisele kuuluvate inimeste kinnipidamiseks jätkuvad, vahendab AFP.

Neid kahtlustatakse sidemetes USA-s eksiilis elava islamivaimuliku Fethullah Güleni organisatsiooniga. Ankara süüdistab Güleni president Recep Tayyip Erdoğani riigipöördega kukutamise vandenõu kavandamises.

Ajaleht Habertürk teatas oma veebilehel, et vahistati börsi endised töötajad, keda kahtlustatakse krüpteeritud sõnumisaatmisrakenduse Bylock kasutamises. Türgi väidab, et see loodi spetsiaalselt Güleni toetajate jaoks.

Veel süüdistatakse vahistatuid ülekannete tegemises Bank Asya heaks, mis oli kunagi Güleniga lähedalt seotud.