Türgis toimuvad täna erakorralised valimised, mis võivad Erdoğanile anda mainehoobi

Türgis toimuvad täna erakorralised parlamendi- ning presidendivalimised, mis võivad senisele riigipeale Recep Tayyip Erdoğanile osutuda keerulisemaks kui ükski varasem hääletus.

Üle riigi on avatud 180 000 hääletusjaoskonda. Valimised algasid kell kaheksa hommikul ning kestavad kella viieni pärastlõunal. Hääleõigusega kodanikke on Türgis üle 56 miljoni.

„Stabiilsus peab jätkuma ja kuna see minu hinnangul koos Erdoğaniga jätkub, hääletasin ma tema poolt,“ ütles riigi suurimas linnas Istanbulis hääletamas käinud koristaja Mehmet Yildirim täna uudisteagentuurile Reuters. „Usun, et koos temaga suudame me lääne vastu tugevamalt seista,“ lisas mees.

16 aastat riigis valimisi võitnud Erdoğan on jätkuvalt Türgi kõige populaarsem poliitik, kuid viimaste valimiseelsete arvamusküsitluste järgi toetab teda umbes 45-55 protsenti valijaist. Presidendivalimiste esimese vooru võitmiseks läheb kandidaadil tarvis rohkem kui pool kõigist häältest.

Kõige ohtlikum vastaskandidaat Erdoğanile on opositsiooni esindav füüsikaõpetaja Muharrem İnce, kes on lubanud lõpetada riigi liikumise autoritaarse valitsemise suunas. Eile tuli İnce Istanbulis peetud kampaaniaüritusele sadu tuhandeid inimesi.

„Kui Erdoğan võidab, jätkatakse teie telefonide pealtkuulamist. Hirm jätkab valitsemist. Kui İnce võidab, muutuvad kohtud sõltumatuks,“ lubas İnce eile ning tõotas, et võidu korral lõpetataks 48 tunni jooksul ka riigis kehtiv eriolukord.