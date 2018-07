Türgis lõppes kaks aastat kestnud eriolukord

Türgis lõppes ligi kaks aastat kestnud eriolukord, mille võimud lasid paika seada pärast 20. juulil 2016 toimunud sõjaväelist riigipöördekatset.

Katse ajal ja pärast seda vahistati riigis umbes 50 000 inimest, 107 000 jäid aga ilma töökohtadest avalikus sektoris.

Türgi valitsus usuvad, et need inimesed kuulusid Güleni liikumisse, mida süüdistatigi riigipöördekatses. Tegelikult oli vahistatute-vallandatute hulgas ka palju valitsusevastaseid (meediaesindajad, haridustöötajad jm).

Fethullah Gulen on eksiili saadetud islamivaimulik ja president Erdogani endine liitlane, kes elab nüüd USA-s. Ta eitab riigipöörde organiseerimist.

President Erdogani poolt välja kuulutatud eriolukorda on valitsuse otsusel pikendatud seitse korda järjest, nüüd on see siis aga lõppenud.

Otsus lõpetada saabus peagi pärast Erdogani tagasivalmist.

Riigipöördekatse käigus pommitasid sõjaväelennukid Türgi parlamenti, selle tagajärjel hukkus enam kui 250 inimest.