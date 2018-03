Türgi teatas kurdide käes oleva Süüria Afrini linna ümberpiiramisest

Foto: OMAR HAJ KADOUR, AFP

Türgi sõjavägi teatas, et on ümber piiranud kurdide käes oleva Afrini linna Põhja-Süürias. Lisaks sellele on Türgi väed ja nendega liidus olevad Süüria mässulised hõivanud kriitilise tähtsusega alasid Afrini ümbritsevas piirkonnas.