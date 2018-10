Türgi välisministeerium teatas täna, et Saudi Araabia võimud teavitasid Ankarat, et on avatud koostööle ja lubavad konsulaadihoone läbi otsida, vahendab Associated Press.

Ministeerium ei teatanud, millal läbiotsimine toimub.

Khashoggi kadus nädal tagasi pärast konsulaati sisenemist, et saada vajalikud dokumendid türklannaga abiellumiseks.

Türgi ametnikud on väitnud, et ta tapeti konsulaadis, samas kui Saudi Araabia võimud kinnitavad, et ta lahkus sealt elusa ja tervena.