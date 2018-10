Türgi taotles luba otsida kadunud ajakirjaniku tõttu läbi Saudi Araabia konsulaat Istanbulis

Taotlus esitati pärast seda, kui Türgi välisministeeriumi kutsuti selle asjaga seoses teist korda Saudi Araabia suursaadik Ankaras, vahendab AFP.

Türgi diplomaatiline allikas kinnitas, et Saudi Araabia suursaadik kutsuti ministeeriumi eile ning temaga kohtus asevälisminister Sedat Önal.

„Suursaadikule öeldi, et me ootame juurdluse ajal täielikku koostööd,” teatas allikas.

Esimest korda kutsuti Saudi Araabia suursaadik Türgi välisministeeriumi kolmapäeval.

59-aastane Khashoggi läks konsulaati enne abiellumist türklannast pruudiga vajalikke dokumente saama. Türgi politsei teatel ta enam hoonest ei lahkunud.

Ar-Riyad kinnitab aga, et Khashoggi lahkus konsulaadist. Türgi valitsuse allikas ütles nädalavahetusel, et Türgi pool usub, et Khashoggi tapeti.

Khashoggi oli kriitiline Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani poliitika ning tegevuse suhtes Jeemenis.