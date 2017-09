Türgi sõlmis kokkuleppe Vene raketisüsteemide S-400 ostmiseks

Türgi allkirjastas Venemaaga kokkuleppe raketikaitsesüsteemi S-400 ostmiseks, mis on Türgi esimene suur relvaost Venemaalt, teatasid Türgi ajalehed teisipäeval president Recep Tayyip Erdoğani tsiteerides.

„Allkirjad on antud S-400 ostmiseks Venemaalt. Sissemakse on samuti tehtud, nii palju, kui mina tean,“ ütles Erdoğan Hürriyetis ja teistes ajalehtedes avaldatud kommentaaris, vahendab AFP.

Raketisüsteemide ostmine NATO-sse mittekuuluvalt riigilt suurendab muret läänes alliansi relvastusega kokkusobivuse üle.

Pentagon on juba häiret tõstnud, öeldes, et üldiselt on hea mõte, et NATO liitlased ostavad omavahel sobivat relvastust.

Erdoğan ütles, et Türgi on vaba valima ise relvastust oma kaitsevajadustest lähtudes.

„Me teeme otsused oma sõltumatuse kohta ise, me oleme kohustatud kasutusele võtma ohutus- ja julgeolekumeetmed, et kaitsta oma maad,“ ütles Erdoğan.

Kokkulepet kinnitas ka Moskva.

Venemaa presidendi Vladimir Putini sõjalise ja tehnilise koostöö nõunik Vladimir Kožin ütles, et S-400 on üks keerukamaid süsteeme, mis koosneb väga erinevatest tehnilistest materjalidest.