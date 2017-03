Türgi siseminister ähvardas Euroopat 15 000 põgenikuga kuus

Türgi siseminister Süleyman Soylu ähvardas Euroopa peast segi ajada, saates Euroopa Liidu territooriumile 15 000 pagulast kuus.

Ankara ja Brüssel allkirjastasid peaaegu täpselt aasta tagasi, 2016. aasta 18. märtsil kokkuleppe, mis on oluliselt vähendanud rännet Türgist Euroopasse, kuid nüüd ripub see kokkulepe juuksekarva otsas diplomaatilise kriisi tõttu Türgi ministrite kampaaniaürituste keelamise pärast Euroopas, vahendab AFP.

„Kui te tahate, võime me avada tee 15 000 põgenikule, keda me ei saada iga kuu ega aja Euroopat peast segi,“ ütles Soylu neljapäeval peetud kõnes agentuuri Anadolu vahendusel.

Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoğanile lähedaseks peetav käremeelne Soylu süüdistas Haagi ja Berliini 2013. aasta Erdoğani-vastaste meeleavalduste, 2014. aasta oktoobri kurdimeelsete meeleavalduste ja 2016. aasta 15. juuli putšikatsega seotuses.

„Nad püüavad lõpule viia tööd, mida nad ei lõpetanud. Kes seda tööd teeb? Need on Holland ja Saksamaa,“ kuulutas Soylu.

Soylu süüdistas Euroopat Türgi Euroopa Liitu aitamata jätmises ning Türgi hätta jätmises võitluses terrorismiga.

„Euroopa, kas sul on sellist julgust…? Las me tuletame sulle meelde, et sa ei saa selles regioonis mänge mängida ega Türgit eirata,“ lisas Soylu.