Türgi riigipea: korraldus Jamal Khashoggi tappa pärines Ar-Riyadist

Ta teatas, et neile teadaolevalt võeti Khashoggi tapja tõepoolest üheskoos kaasosalistega vahi alla, aga paljastas enamatki, öeldes, et neid saadeti puhtalt käsku täitma: „tapke Khashoggi ja kaduge“, vahendab uudisteagentuur AP.

On teada, et korraldus Khashoggi tappa tuli saudide valitsuse kõrgeimalt tasandilt, teatas Erdoğan, süüdistades esmakordselt otseselt Ar-Riyadi, aga märkides siiski, et ta „ei usu sekunditki, et käsu võis anda kuningas Salman, pühade mošeede valvur, seega ei ole mul ka põhjust arvata, et ajakirjaniku mõrv peegeldas Saudi Araabia ametlikku poliitikat“.

Türgi peaprokurör kinnitas kolmapäeval esimest korda, et Khashoggi kägistati surnuks kohe, kui ta 2. oktoobril Saudi Araabia konsulaati sisenes, ning tema surnukeha seejärel tükeldati ja hävitati.

Erdoğani nõunik Yasin Aktay ütles reedel, et Khashoggi surnukeha „lahustati” pärast tapmist. „Me näeme nüüd, et seda ei lõigatud lihtsalt tükkideks, nad vabanesid surnukehast selle lahustades,” ütles Aktay Türgi ajalehele Hürriyet. „Viimase informatsiooni järgi, mis meil on, on põhjus, miks nad surnukeha tükkideks lõikasid see, et siis oli lihtsam seda lahustada.”