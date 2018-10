Türgi prokuratuuri esimene ametlik hinnang Khashoggi tapmise kohta: mees kägistati vahetult pärast Saudi konsulaati sisenemist

„Neil oli väga halb algne kontseptsioon. See viidi viletsalt läbi. Ja kinnimätsimine oli üks halvemaid kinnimätsimiste ajaloos. See on väga lihtne. Halb diil. Sellele poleks kunagi pidanud mõtlema. Keegi keeras tõsiselt käki kokku,” ütles Trump eelmise nädala teisipäeval.

Samuti leidis Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov süüdistused Saudi Araabia kuningliku perekonna aadressil olevat kohatud. „On olemas kuninga ametlik avaldus, on olemas kroonprintsi ametlik avaldus. Mingeid aluseid neid mitte uskuda ei tohiks põhimõtteliselt kellelgi olla,” rõhutas Peskov.