Türgi president Erdoğan kutsus Saksamaa türklasi hääletama Merkeli vastu

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles reedel, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on Türgi vaenlane ning kutsus Saksamaa türklasi hääletama järgmisel kuul toimuvatel valimistel tema ja teiste suuremate erakondade vastu.

„Ma pöördun kõigi oma kaasmaalaste poole Saksamaal: kristlikud demokraadid, SPD, roheline partei on kõik Türgi vaenlased. Toetage neid poliitilisi parteisid, mis ei ole Türgi vaenlased,“ ütles Erdoğan pärast reedest palvet Istanbulis, vahendab Reuters.

„Ma kutsun neid mitte hääletama neid parteisid, mis on võtnud sellise agressiivse, lugupidamatu hoiaku Türgi vastu ja ma kutsun neid andma neile poliitilistele parteile valimiskasti juures õppetundi,“ lisas Erdoğan.

Merkel on öeldnud, et tolliliitu Türgiga ei laiendata ja Euroopa Liidu-Türgi sidemeid ei süvendata, mis ajas Türgi raevu.

Erdoğan ütles reedel, et Merkeli sõnad tolliliidu kohta näitavad, et Saksamaast on saanud riik, mis rikub Euroopa Liidu õigust.