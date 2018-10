Türgi president Erdoğan jälgib Saudi Araabia ajakirjaniku Istanbulis kadumise juhtumit isiklikult

Türgi võimud teatasid, et neil on nüüd konkreetne informatsioon, et Khashoggi mõrvati konsulaadis kuus päeva tagasi ja tema surnukeha viidi salaja minema. Erdoğan ütles eile, et jälgib juhtumit tähelepanelikult ja loodab positiivsele tulemusele. Türgi võimud jälgivad kõiki kaamerasalvestusi ja liikumisi lennujaamades, vahendab Euronews.

Erdoğani nõunik Yasin Aktay ütles eile Reutersile, et Türgi võimud usuvad, et juhtumiga on kindlasti seotud 15 Saudi Araabia kodanikku.

Khashoggi, kes oli Saudi Araabia režiimi karm kriitik, külastas konsulaati, et valmistada ette paberid abiellumiseks oma pruudi Hatice Cengiziga, kes ootas väljas. Kui Khashoggi tagasi ei tulnud, andis Cengiz häiret.

Saudi Araabia endine ajalehetoimetaja ja luureteenistuse juhi endine nõunik Khashoggi lahkus riigist eelmisel aastal, teatades, et kardab kättemaksu oma kasvava kriitilisuse tõttu Saudi Araabia poliitika aadressil Jeemenis ja teisitimõtlejate mahasurumise suhtes. Viimase aasta jooksul on Khashoggi elanud eksiilis Washingtonis ja kirjutanud ajalehes Washington Post.